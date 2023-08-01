Çoruh ve Fırat bölgelerinde elektrik tüketimi arttı

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'un bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, nisan-haziran döneminde mesken, sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik tüketimi yıllık bazda yaklaşık yüzde 7, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yer aldığı Fırat bölgesinde ise yüzde 26 yükseldi.

Çoruh ve Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarının toplam elektrik tüketimine bakıldığında, yüzde 20 azalışın görüldüğü Gümüşhane ili dışında tüm illerde artış dikkati çekti. En yüksek elektrik tüketimi ise yüzde 14 ile Giresun'da görüldü.

Fırat bölgesinde Malatya'da yüzde 47, Bingöl ve Tunceli'de yüzde 17, Elazığ'da ise yüzde 6 artış gerçekleşti.

Çoruh bölgesinde ise Giresun'da yüzde 14, Trabzon'da yüzde 9, Rize'de yüzde 8 ve Artvin'de yüzde 7 artış kaydedildi.

Abone grupları dahil edilerek bakıldığında, bu dönemde sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış dikkati çekti.

Söz konusu artış, Fırat bölgesinde yüzde 42, Çoruh bölgesinde ise yaklaşık yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Fırat bölgesindeki meskenlerde toplam tüketim yüzde 16, Çoruh bölgesinde ise yüzde 7 artış olarak gerçekleşti.