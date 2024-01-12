Çorum Belediyesi'nden işçilere yüzde 150 zam

Çorum Belediyesi’nde çalışan daimi işçileri ilgilendiren 2024 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Çorum Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında atılan imza ile daimi işçinin 2024 yılının ilk altı ayında alacağı ortalama ücrette önemli oranda iyileştirme sağlandığı belirtildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözleşme imza töreni için sendika yöneticileri ve işçilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, işçiyi memnun eden güzel bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirdi.

Sendika Başkanı Köroğlu, “Belediye başkanımız bizleri kırmadı. 1 yıllık çok güzel bir sözleşme oldu. İşçi kardeşlerimize yüzde 150’ye yakın bir artış yapıldı. Yevmiye ücretleri, aile ve çocuk yardımı, yemek yardımı ve diğer sosyal yardımlarla birlikte daimi işçimizin önemli oranda artış yaptık. İşçimize hak ettiği ücreti verdik.” dedi.

"Temmuzda da enflasyon artışı olacak"

Sözleşme kapsamında yılın ikinci altı ayında da enflasyon oranında maaşlarda artış yapılacağını belirten Mustafa Köroğlu, “01 Temmuz’da memura yapılan zam oranında yeniden artış yapılacak. İşçinin alın terinin karşılığını verdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Topyekun bir başarıya imza attık"

Halil İbrahim Aşgın da imzaladıkları yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Belediyecilik hizmetlerinde topyekun bir başarıya imza attıklarını dile getiren Başkan Aşgın “Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

"Muazzam bir artış oldu"

Yüzde 150 artışla muazzam bir sözleşme imza attıklarını dile getiren başkan Aşgın, “Gerçekten işçimiz bunu hak ettiği için veriyoruz. Bizim işçimizin evini geçindirmesi, çocuklarına güzel bir gelecek hazırlaması için hak ve adalet ölçüsü ile sözleşmemizi belirledik. Hayırlı olsun.” diye konuştu.