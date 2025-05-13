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Çorum, Bursa, Gaziantep'teki 5 taşınmaza 774,5 milyon lira teklif geldi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çorum, Bursa ve Gaziantep’teki 5 taşınmaz için düzenlenen ihalede toplam 774,5 milyon lira teklif alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Çorum, Bursa, Gaziantep'teki 5 taşınmaza 774,5 milyon lira teklif geldi
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 3 ildeki 5 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. adına kayıtlı Çorum'un Merkez ilçesindeki 44 bin 123 metrekare ve 91 bin 876 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar için 160 milyon ve 175 milyon liralık en yüksek teklifi Çorum Şeker Fabrikası AŞ sundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 30 bin 894 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklifi Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ 408,5 milyon lira ile verdi.

Aynı yer adına kayıtlı Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 1700 ve 1983 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 13,5 milyon ve 17,5 milyon lira bedelle Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi tarafından verildi.

Böylece 5 taşınmaz için 774,5 milyon liralık teklif alındı.

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