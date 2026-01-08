Çorum ve Malatya'nın bazı bölgelerinde arazi toplulaştırması yapılacak

  1. Ekonomim
Çorum ve Malatya'nın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Çorum'un Alaca ilçesindeki Kuzkışla köyü ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Çavuşlu, Fındıkköy, Polat, Topraktepe ve Yolkoru mahallelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

