  Çorum'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Çorum'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Çorum'da jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak. Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çorum'un Merkez ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle 8 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da ihale edilecek. İhale, Çorum İl Özel İdaresi ana binada bulunan genel sekreterlik toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Toplam 166,28 hektar büyüklüğündeki sahanın muhammen bedeli 58 bin 250 lira, geçici teminat miktarı ise 1750 lira olarak belirlendi.

Verilecek jeotermal kaynak arama ruhsatı süresi 3 yıl olacak. İhaleye ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 1000 lira karşılığında satın alınabilecek.

