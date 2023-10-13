'Cube Ümraniye, girişimcilik ekosistemimizde önemli bir adım olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, finansal teknoloji merkezi Cube Ümraniye'nin açılışı için düzenlenen törende, bugünün Türkiye'sinde hayal kuran, araştıran, tasarlayan ve kendi teknoloji girişimiyle yola çıkmak isteyen girişimcilerin olduğunu söyledi.

Fikirden projeye, projeden ürüne nice teknoloji geliştiren gencin olduğunu belirten Kacır, "Gençlerimiz bizim en önemli güvencemiz, en önemli dayanağımız. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak gençlerimizin enerjisiyle, vizyonuyla ve ortaya koydukları fikirlerle, projelerle birlikte ülkemiz girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Yenilikçi bir anlayışla girişimcilik ekosistemimizde diktiğimiz fidanların yeşerip meyve verdiğini görmek bizler adına mutluluk ve iftihar vesilesi. Tüm bunların devamını hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.

Kacır, bu çerçevede en önemli merkezlerden birinin de Cube Ümraniye olacağını dile getirerek şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin oyun, dijital sanat, simülasyon, artırılmış gerçeklik ve mobil uygulama tematik alanlarına sahip ilk uydu kuluçka merkezi Cube Beyoğlu hayata geçmişti. Yine Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyete geçen ikinci uydu kuluçka merkezi Cube Ümraniye de finansal teknoloji alanında girişimcilik ekosistemimizde yeni bir rüzgar estirecek. Bugün açılışını yaptığımız kuluçka merkezimizde, girişimci ve girişimci adaylarımız modern çalışma alanlarına kavuşacaklar. Eğitim ve etkinliklerle, mentorlük, akademik ve teknik danışmanlık hizmetlerine erişme imkanına sahip olacaklar. Teknik ve girişim analizleriyle yatırımcı ve firma görüşmelerinin yanında veri tabanlarına da erişim fırsatları olacak.

Girişimcilerimiz aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi destekleri ve teknopark vergi avantajları gibi ayrıcalıklara da burada sahip olacak. Bu önemli kuluçka merkezinin hayata geçmesinde pay sahibi olan Teknopark İstanbul ve özellikle Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesine şükranlarımı sunuyorum. Cube Ümraniye'nin girişimcilik ekosistemimizde önemli bir adım olacağına inanıyor, şimdiden Ümraniye'mize, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Girişimcilik kültürünü tabana yaymayı önemli bir hedef olarak addediyoruz"

Son 20 yılda Türkiye'nin birçok alanda muazzam atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğini vurguladı.

Kacır, Türkiye'de kritik alanlarda milli ve özgün teknolojiler geliştirmek, yüksek katma değerli üretimi çoğaltmak ve teknoloji geliştiricisi insan kaynağını artırmak üzere Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu adım adım hayata geçirdiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Bu vizyonun en temel hedefi, kritik teknolojilerde ve ürünlerde tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmektir. Bu hedefe giden yolumuz da güçlü girişimcilik ve teknoloji ekosistemini kurmaktan geçiyor. Küresel rekabetin teknoloji düzleminde gerçekleştiği günümüz dünyasında kalkınmanın anahtarı, bilgi üretmek ve bunu ekonomik değere çevirmektir. Dünyanın en değerli 10 şirketinin 7'si teknoloji şirketi. Bu nedenle teknoloji ve inovasyon ekosistemimize güç katacak adımları stratejik adımlar olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi bir bir gerçekleştirirken girişimcilik kültürünü tabana yaymayı önemli bir hedef olarak addediyoruz.

Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyulan destekleri sağlayarak girişimcilerimizin işlerini kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Finansman konusunu da girişimcilik ekosistemimizin önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Özel sektörün yanında kamu kaynaklarıyla, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi fonlarını kurduk. Tech-InvesTR programı çerçevesinde 4 milyar liraya yakın bir kaynağı Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimleri için harekete geçirdik. TÜBİTAK eliyle gerçekleştirdiğimiz bireysel genç girişimci programı BİGG ile gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmelerini destekledik."

"Girişimcilerle işletmeler, üniversiteler ve yatırımcılar arasında iş birliği imkanlarını oluşturuyoruz"

Bakan Kacır, kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladıkları çok sayıda destek olduğunu dile getirerek, "TEKNOFEST bünyesinde düzenlediğimiz TEKNOFEST Girişim Yarışmaları ile gençlerimizin hayallerini, projelerini girişimlere dönüştürmelerini teşvik ediyoruz. Yenilikçi ve teşvik edici bir anlayışla startup ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz. Sağladığımız bu desteklerle birlikte 1 milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerimizin sayısı 7'ye çıkmış durumda. Önümüzdeki dönem için kendimize iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. İstanbul'umuzun dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almasını sağlayacak ve 2025 yılına kadar ülkemizden 15 Turcorn ve 5 decacorn, yani 10 milyar dolar değeri olan 5 teknoloji girişimi çıkmasını sağlayacağız." dedi.

2030 yılına gelindiğinde bu topraklardan 100 bin teknogirişimin filizlendiğine şahitlik edileceğini söyleyen Kacır, şu bilgileri verdi:

"Bu hedefler doğrultusunda önemli bir girişime de imza attık. Hayata geçirdiğimiz Turcorn 100 programı ile küresel hedefleri olan Turcorn adaylarımızı destekliyoruz. Startuplara, mentorlük, büyümeye erişim hizmetleri, özel ayrıcalıklar ve finansman imkanları sunuyoruz. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte beşeri sermayemizdeki gelişimin etkilerine de yakından şahit oluyoruz. Fikri mülkiyet alanından örnek vermek gerekirse, 20 yıl önce bütün Türkiye'de bir yıl boyunca yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414'tü. Koca ülkede bir günde ancak bir patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi bu sayı 9 bini aşmış durumda."

Kacır, girişimcilerle işletmeler, üniversiteler ve yatırımcılar arasında işbirliği imkanlarını oluşturduklarını belirterek, kurdukları teknoparklarla ve kuluçka merkezleriyle, yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağladıklarını vurguladı. Üniversite öğrencileriyle, gençlerle sıklıkla buluştuğunu dile getiren Kacır, "Kendilerine diyorum ki '2000'li yılların başında üniversite öğrencisiyken Türkiye'deki bütün teknoparkları gezmiştim'. Önce bir şaşkınlık oluşuyor ifadelerinde, sonra diyorum ki 'sadece 2 teknopark vardı Türkiye'de'. Bugünün Türkiye'sinde 101 teknopark var. Bu teknoparklarda 9 bin 600'den fazla şirket AR-GE, inovasyon yapıyor, Bakanlığımızca hükümetimiz tarafından destekleniyor. Bu adımları devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Bugün 100 bini aşan AR-GE personeline ev sahipliği yapan teknoparkların ölçeğini büyütmeyi sürdüreceklerini kaydeden Kacır, aynı zamanda teknoparklarda yürütülen çalışmaların şehirlerde tabana yayılmasını sağlamaya dönük adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kacır, halihazırda teknoparklarda faaliyet gösteren 9 bin 600 firmanın 2 bin 600 kadarının kuluçka firması olduğunu, 6 bini aşkın personel istihdamıyla kuluçkaların 4,5 milyar liranın üzerinde satış gerçekleştirdiğini söyledi.

"Cube Ümraniye, yeni Turcornlar çıkarmak adına önemli bir adım"

Bakan Kacır, genç ve yeni işletmelere destek noktasında kuluçka merkezlerinin hayati bir rolü olduğuna işaret ederek, teknoparklarda girişimcilere yönelik vergi istisnaları, sigorta primi destekleri sağlanırken, aynı zamanda kuluçka firmaları için de kira indirimleri ve istihdam desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Girişimcilerin erişimi ve kuluçka merkezlerinin şehir hayatına katılımı noktasında teknoparklar dışında da faaliyet gösterebilmesi adına gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Kacır, "O düzenlemeler sayesinde artık şehir merkezlerinde, Beyoğlu'nda, Ümraniye'de kuluçka merkezleri faaliyet gösterecek. Cube Ümraniye, özellikle finansal teknolojiler alanında göstereceği performansla girişimcilik ekosistemimizde yerini alacak. Ülkemizi küresel FinTek merkezlerinden biri olarak konumlayabilmek adına İstanbul Finans Merkezi'miz Ümraniye'de. Ümraniye'nin finansal teknolojiler alanında önemli bir odak noktası haline gelmesi de hepimiz için heyecan verici olacak." diye konuştu.

Kacır, gelecekte kritik teknolojilerin yanında startup dünyasında ve finansal teknolojiler alanında da öncü ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, bu bağlamda yerli ve milli otomobil Togg gibi bütün kilit teknoloji alanlarında lider milli teknoloji girişimleri kuracaklarını dile getirdi.

Odak alanlarından birinin de finans teknolojileri olacağını söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"Halihazırda bankacılık ve finans sektörümüzün dijital altyapısı birçok gelişmiş ülkenin çok daha ilerisinde. FinTek firmalarının getirdiği yeni iş modelleri hem finans ekosisteminde rekabeti hızlandırmakta hem de tüketicilerin alternatif finansman kaynaklarına erişimini sağlayarak büyümeyi daha da tetiklemekte. Ülkemizde halihazırda bu alanda faaliyet gösteren teknoloji girişimi sayısı 650'ye ulaştı. Milyar dolar değeri aşan 7 Türk teknoloji girişiminin biri de FinTek firması. Cube Ümraniye'yi, ülkemizden finans teknolojilerinde lider teknoloji girişimleri, yeni Turcornlar çıkarmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriyorum.

Özellikle Ümraniye Belediye Başkanı'mıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şehirleri bugünden yarına, geleceğe taşıyacak vizyoner liderlerdir. Ümraniye, 736 bin kişinin yaşadığı ama gündüz nüfusu 1 milyon 200 bine erişen önemli bir merkez. Şimdi inşallah bu merkezin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda özellikle finansal teknolojilerin geliştiği bir merkez olması adına birlikte bir adım atmış olacağız. Söz veriyorum ki bu adımın devamını da en güçlü şekilde destekleyeceğiz, yakından takip edeceğim."

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle 2023 Türkiye Yüzyılı kabinesinin en genç bakanı olarak vazifesini sürdürdüğünü belirterek, "Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle benimle birlikte olan ekip arkadaşlarım var ve onlar da Türkiye'nin en genç takımı. Bunun da manidar olduğunu düşünüyorum çünkü dünyayı yeni teknolojiler dönüştürüyor. Yeni teknolojilere de bütün dünyada gençler imza atıyor. Biz de gençlere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hep birlikte gençlerimizin önünü açmaya, Türkiye'yi Milli Teknoloji Hamlesi ile buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Tören, Bakan Kacır, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin Gök'ün katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi.