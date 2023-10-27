Çukurova Havalimanı ocakta açılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ulaştırma alanında stratejik adımlar atılmaya devam edilecek.

Bu kapsamda, raylı sistem araçlarının yerli ve milli şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretilmesi amacıyla kurulan ve yapılanması tamamlanan TÜRASAŞ'ın milli demir yolu sanayisini hızlı şekilde geliştirmesi ve demir yolu araçları imalat sanayisinde küresel ölçekte bir marka konumuna gelmesi hedefleniyor.

Oluşan altyapı, teknoloji ve yetkinlikle projesi hazırlanan ve saatte 225 kilometre hıza çıkabilen "Milli Hızlı Tren Seti"nin prototipinin 2024'te kullanılmaya başlanması öngörülüyor. 2021 yılında tasarım ve prototip çalışmalarına başlanılan Milli Banliyö Tren Seti'nin de gelecek yıl tamamlanması ve üretilecek setlerin Gaziray Projesi'nde kullanılması planlanıyor.

TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken söz konusu projelerden elde edilen tecrübenin milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılması bekleniyor. Mevcut durumda TÜRASAŞ tarafından tasarım, sertifikasyon ve imalat süreçleri tamamlanan yeni nesil milli yük vagonlarının dış pazarlardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalara da devam edilecek.

Havalimanları yatırımları devam edecek

İlk etapta yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Çukurova Havalimanı'nın Ocak 2024'te hizmete açılması hedefleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yıl sonuna kadar yeni pist hizmete girecek, mevcut pist ise kapsamlı bakıma alınacak.

Dış hat yolcu sayısında ciddi artışın meydana geldiği Trabzon Havalimanı'nda, mevcut üstyapıları genişletme projesinin gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, mevcut havalimanının bulunduğu bölgede deniz dolgusu üzerine yapılacak Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde altyapı işleri ihalesinin 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

Avrupa'nın en yoğun, dünyada ise ilk 10 havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu sayısına göre gelecek yıl sonunda terminal binası kapasitesinin yıllık 30 milyon yolcu artırılmasına yönelik yatırımlara da başlanacak.

Afetlere dirençli altyapı çalışmaları tamamlanacak

Afete dirençli ulaştırma altyapısının tesisine yönelik mevzuat düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları tamamlanacak. Ulaştırma altyapı projeleri için bölgenin afet riskine göre farklılaştırılmış tasarım esasları belirlenecek. Afet lojistiği ve acil erişim planlarında kullanılmak üzere uygun ulaşım koridorları oluşturulacak. Şehir içi ve şehirler arası ulaşım tesislerinin afet türlerine karşı risk analizleri yapılacak. Havalimanları ve limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerin afet lojistik merkezleri olarak da kullanılması sağlanacak. İklim değişikliği ve doğal afetlerin demir yolu ulaşımında yaratacağı etkilerin azaltılması amacıyla altyapı bilgi sistemi geliştirilecek.

Demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına öncelik

Ulaştırma ve lojistik sektöründe çevresel etkilerin ve maliyetlerin en aza indirilmesi ile enerji verimliliğinin artırılması amacıyla demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına öncelik verilecek. Alternatif finansman yöntemleri geliştirilecek. Güvenli, kesintisiz, etkin, bütüncül ve sürdürülebilir ulaştırma ağı ve lojistik merkezler tesis edilecek. Liman operasyonlarında enerji verimliliğinin artırılması ile çevresel etkilerin en aza indirilmesine yönelik düşük emisyonlu/emisyon üretmeyen makine ve ekipmanların kullanımına öncelik verilecek, yeşil liman uygulamaları desteklenecek.