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Çukurova Holding kurucularından Ali Samsa Karamehmet hayatını kaybetti

Çukurova Holding kurucularından Ali Samsa Karamehmet, Adana’da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Karamehmet'in cenazesi, 27 Eylül Cuma günü Tarsus Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Merkezi
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Çukurova Holding kurucularından Ali Samsa Karamehmet hayatını kaybetti
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Çukurova Holding'in kurucularından, iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in kardeşi Ali Samsa Karamehmet Adana'da hayatını kaybetti.

Karamehmet’in cenazesi, 27 Eylül Cuma günü ikindi namazının ardından Tarsus Ulu Camii'nde kılınacak. Kılınan namazın ardından cenaze Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Ali Samsa Karamehmet kimdir?

1946 yılında Mersin’de doğan Ali Samsa Karamehmet, Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. Ardından yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına aile şirketi olan Çukurova Holding'de tekstil üzerine çalışarak başlayan Karamehmet, daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 1987 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. At yetiştiriciliği ve ziraat ile de uğraşan Ali Samsa Karamehmet, evli ve iki çocuk babasıydı.

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