Çukurova’da limon hasadı başladı: Fiyat bahçede 20 katına çıktı

Adana’da limon hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 1 TL’ye alıcı bulan ‘Mayer’ cinsi limon bu yıl 20 TL’den, 5 TL’ye satılan ‘Enterdonat’ ise 30-35 TL’den alıcı buluyor.

Turunçgiller Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonu’nun Mayer ve Enterdonat cinsi limonlarda 25 Eylül itibarıyla hasada izin vermesinin ardından Çukurova’da limon bahçelerinde sezon resmen başladı. Yurt genelinden ve Avrupa’dan talep gören limon hasadı için bahçeye giren işçiler, ilk hasatları türkü eşliğinde yaptı. Üreticiler, bu yıl kış döneminde yaşanan don olayları ve haziran ayında çiçeklenme döneminde görülen aşırı sıcakların meyve oluşumunu olumsuz etkilediğini kaydetti. Rekoltenin düşük olması nedeniyle geçen yıl bahçede 1 TL’den alıcı bulan ’Mayer’ cinsi 20 TL’den, 5 TL’den alıcı bulan, ’Enterdonat’ cinsi ise 30-35 TL’den satılmaya başlandı.

35 dönümlük arazide üretim yapan Berkant Balım, "Normalde 100 tona yakın ürün alabiliyorduk ama bu yıl 24 ton çıktı. Geçen yıl 3 bin ton ihracat yaparken bu yıl bin tona ulaşabilirsek şanslı sayacağız. Rekolte kaybımız çok yüksek. Limon dalında fiyatlar yüksek seyrediyor. Geçen yıl Mayer cinsi limon 1-2 TL’ye kadar düşmüştü, bahçede kalan olmuştu. Bu yıl Mayer cinsi 20-25 TL, Enterdonat cinsi ise ihracata 30-35 TL bandında bahçeden alıcı buluyor. Avrupa ülkeleri özellikle Rusya ve Polonya’dan yoğun talep gösteriyor. Fiyatların artması bekleniyor ancak işçilik ve gümrük masrafları da üreticiye yük oluyor" dedi.

Bahçelerde hasat yapan işçiler de, geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon kışın yaşanan don nedeniyle verimin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

İlk kesimlerde türküler söyleyerek mesaiye başlayan narenciye işçilerinden Hatice Duran da zorlu sezonun başladığını kaydetti.

