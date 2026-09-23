Erdoğan'dan ekonomik dayanıklılık vurgusu: Şoklara yalnızca tepki veren değil, direnç kazanmış bir yapıdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasında yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. ABD ile yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü bu sürecin en hazırlıklı faktörüdür."

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok konu ve sektörü değerlendirme fırsatı bulduğumuz buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odasına, iş konseylerimize ve DEİK’e teşekkür ediyorum.

Diplomatik ilişkilerimizin 100’üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum."