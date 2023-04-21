Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ev yenilemede maliyetin yarısı devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan enflasyon ve faiz ile ilgili olarak, "Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek" şeklinde belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde seferberlik başlattıklarını açıklayarak iki müjdesi olduğunu söyledi. Erdoğan ilk müjde olarak, "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız" dedi. Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz" olarak kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarını yarın teslimini yapıyorum. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz.

Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayranlıkla seyretmek zorunda kaldık. Toplu iğne üretemiyordu bu ülke. İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA, TCG Anadolu'yu üretiyoruz. Sadece kullanıcı olarak bile sürecin içinde yer almamız geçmişte çoğu zaman sınırlandı. Bu ürünlerle beraber dünyada teknolojide ne oldu söz sahibi olduk. Togg'umuz var mı? Togg'umuza şu anda üretimde yetiştiremiyoruz.

Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik.

İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

Enflasyon ve faiz mesajı

Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz.

Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız.

Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek.

Merkez Bankamızda 27,5 milyar dolardan 122 milyar dolara kadar çıktı döviz rezervi. Başbakanlığım dönemimde 135 milyar dolara kadar MB'nin döviz rezervleri çıktı.

Kentsel dönüşümde yeni seferberlik

Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor.

İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır.

Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız.

İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz

İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.

(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek.

Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek.