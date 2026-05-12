Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiler için hayata geçecek yeni kredi paketini duyurdu: Kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "(Çiftçilere finansman) İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız" dedi.

"Gübre stoklarımız yeterli seviyede"

Burada yaptığı konuşmada tarımsal üretim konusunda hiçbir sorun yaşanmadığını belirten Erdoğan, "Tarımda, gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir" dedi.

Son dönemde "gıda milliyetçiliği" denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık" dedi.

Bu sene destek alacak proje limit tutarlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile 70'ini hibe edeceğiz" şeklinde konuştu.

