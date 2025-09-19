Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kooperatiflere toplam 3 milyar liralık kredi imkanı tanınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kooperatifçiliğe yönelik yeni destek ve stratejileri içeren önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni, İstanbul'da gerçekleşti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatiflerle ilgili olarak hazırlanan yeni eylem planını açıkladı.

Türkiye'nin dinamik bir ticari hayata sahip olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kooperatifler son yıllarda dünyada da ön plana çıkmaya başladı. Vahşi kapitalizmin acımasız dişlileri arasında ezilmek istemeyen yerel üreticiler, güvenli bir liman olarak kooperatiflere sığınıyor" dedi.

Yeni strateji belgesinde ne var?

Erdoğan, yeni strateji belgesinin beş politika ekseninde, iki amaç, altı hedef ve 23 faaliyet konusundan oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; strateji belgesinde dijitalleşmeden, yeni kooperatif türlerine, mevzuatın güncel gelişmelere uyarlanmasından, kooperatiflerin kurumsal ve finansal kapasitelerinin artırılmasına kadar pek çok hedef olduğunu anlattı.

Makine alım desteği arttı

Kooperatiflere sunulan makine alım desteğinin 400 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini anlatan Erdoğan, "Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene desteğe ayırdığımız bütçeyi artıracağız" dedi.

Erdoğan, "Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz" dedi.

Üç milyar liralık yeni kredi imkanı

Kredi Garanti Fonu büntesinde yeni bir destek mekanizması oluşturduklarını da açıklayan Erdoğan, "100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracat destekleri için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yöresel ürünlerin perakende sektöründeki payının artırılması bir başka önceliğimizdir" diye konuştu.

Kadın, genç ve engelli odaklı düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın kooperatiflerine yönelik ilave kolaylıklar ve maliyet indirimleri yapılacağını; barkod ücretleri ve gıda analiz ücretlerinde indirimler sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca e-ticaret pazar yerlerine ödenen komisyonların düşürülmesi için ilgili paydaşlarla iş birliği protokolleri hazırlanacağı duyuruldu.

Yüzde 80 engelli ve 18–24 yaş aralığındaki gençlerin istihdamını destekleyecek sosyal kooperatifçilik kanun taslağı üzerinde çalışmalara başlandığı belirtildi.