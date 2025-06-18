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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı 500 milyar TL'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, halen 300 milyar TL olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının (YTAK) 500 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı 500 milyar TL'ye çıkarıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, halen 300 milyar TL olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının (YTAK) 500 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

YTAK programı Merkez Bankası kaynaklı olarak bazı seçilmiş alanlardaki yatırımlar ile turizm yatırımlarını finanse etmek amacıyla oluşturulmuştu. 2024 itibariyle program yeniden yapılandırıldı ve başvuran projelerin seçilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda kriterlere uygunluk bakımından puanlandığı bir sisteme dönüştürüldü.

Bu kapsamda yeni başvurular alınmaya devam ediliyor. Programdan fiili kullanım 100 milyar TL seviyesine yeni ulaştı. Ne kadar tahsis yapıldığına ilişkin ise resmi bir bilgi bulunmuyor.

Merkez Bankası 2024 yılı itibariyle 3 yıl için 300 milyar TL kaynak ayırmıştı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre bu tutar 500 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

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