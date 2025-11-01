Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira fiyatlarının farkındayız, en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni"nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, tarihi yapılar yapıyoruz. İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

Çevre Bakanlığımızı, TOKİ’mizi, yüklenici firmamızı; işçisinden mimarına, mühendisinden yöneticisine kadar bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şehrimize imzamızı attığımız bu eserin, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bir şehri şehir yapan binalar değildir, asıl olan insandır. Bir şehri şehir yapan orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir. İnsan yaşadığı yere bir değer katıyor.

Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz

Asla siyasİ ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz

İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz

İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Sosyal konut projesi

Geçtiğimiz hafta halkımızda büyük heyecan uyandıran Yüzyılın Konut Projesinin tanıtımını yaptık. Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul’umuzda yapılacak. Seksen bir ilimizin her birine, depreme karşı dirençli, modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız.

İstanbul’da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul’da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

Sındırgı'daki depremler

Geçen hafta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Allah’a hamdolsun, herhangi bir can kaybımız olmadı. Ancak bu deprem, bize afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini bir kez daha hatırlattı.

Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız. Aksi takdirde, sırf tedbirsizlik yüzünden yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız.

Millet bahçeleri

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Afet Yönetim Merkezi'nin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık.

Terör örgütünün silah bırakması

İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz.

DEM Parti ile görüşme

DEM Parti ile umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.

FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar

Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar.

(Terörsüz Türkiye) Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız.

Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.