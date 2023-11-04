Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En önemli hedefimiz' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni"ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin otomotiv üretiminde beş yıl içinde 2 basamak ilerleyerek 13'üncü sıraya yükseldiğini anımsattı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

* Ford Otosan Türk otomotiv sanayinin gururu olmayı sürdürüyor. Üretim ve ihracat yapan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da her zaman sahip çıktık. Yerli, yabancı sermaye ayrımı yapmadık, yapılmasına müsaade etmedik. Attıkları her adımda yanlarında olduk. 2,5 yıl önce 2 milyar dolarlık yatırım programı açıklayan Otosan'ın planını adım adım hayata geçirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

* Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Bu başarıya ardı ardına yaşanan küresel krizlere rağmen ulaştık.

Elektrikli otomobilde rekabet kızışacak

* Teknolojik değişikliklere hızla uyum sağlayarak ihracat gücünü korumakta kararlıyız. Elektrikli ve hibrit araç üretiminde söz sahibi olmamızı sağlayacak yatırımlara özel önem veriyoruz. Elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. Toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Mevcut firmaların ve yeni aktörlerin piyasaya girmesiyle bu alandaki rekabetin kızışacağı anlaşılıyor.

* Togg'un ilgisiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. En geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız. Ford Otosan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında hattan indirdiği ilk elektrikli ticari aracı e-Transit'le attığı adımın geleceğine inanıyorum. Elektrikli ticari araç üretimi ve satışında da Ford Otosan'ın ülkemizin amiral gemisi olmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyorum.

"Küresel gelişmelerden etkilendik"

* Küresel ekonomi 2-3 yıldır çok ciddi zorluklarla, krizlerle mücadele ediyor. Tüm dünyayı derinden sarsan Covid-19 salgınının etkilerinden henüz tam manasıyla kurtulmadan Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Tedarik zincirindeki kırılmalara enerji ve gıda fiyatlarıyla ilgili sıkıntılar eklendi.

* Pek çok ülkede enflasyon oranları 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara geriletmek en önemli hedefimiz.

* Dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi biz de etkilendik, etkileniyoruz. 14 milyon insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinde 50 bin insanımızı kaybettik, ciddi yıkımlar yaşadık. 100 milyar doların üzerinde ilave finansman ihtiyacımız ortaya çıktı.

* Türkiye Yüzyılı vizyonu altında hedeflerimizden vazgeçmedik, programlarımızı rafa kaldırmadık. Küresel gündemi meşgul eden krizlerin hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geliyor.

* En büyük başarımız şimdiye kadar ülkemizi sıcak çatışmaların tarafı yapmamaktır. İstikrarsızlık ateşinin ülkemize sirayet etmesine izin vermememiz olmuştur. Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik.