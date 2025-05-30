Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomi özlemimi gür bir sedayla dillendirmeye devam edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar ülkemizin yanı sıra İslami finans dünyası için yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altındaki iş birlikleri küresel entegrasyon kadar İslami değerleri koruyan bir model inşa etme gayretimiz de en somut nişanesidir. Katılım Finans'ın İstanbul merkezli gelişmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu potansiyel İstanbul'a çok ciddi avantaj sağlıyor.

Mevcut sistem, kalkınmayı bulmak yerine problemi örtüyor

Cari küresel ekonomik sistem sadece tüketimi ve kar maksimizasyonu hedefleyen sorunlu yapısı ile insani değerleri geri planda tutmakta, eşitsizlikleri beslemektedir. Mevcut sistem ekonomik kalkındırmayı bulmak yerine asıl problemleri örtmektedir. Mevcut sistemin bu haliyle devam edemeyeceği birçok uzman tarafından ifade ediliyor.

Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyiz

Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca milletin takdiri ile geldiği tüm görevlerde faize dayalı ekonomik sistemle mücadele etmiş bir kardeşinizim. Gelir adaletsizliğini bozan milyarlarca insanı kölesi haline getiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.

Faizsiz ekonomiye olan özlemimi bundan sonra da söyleyeceğim

Rantiyenin sesi olan muhalefet bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahil bu ülkenin hayrına dokunacak milli bir duruş sergileyemediler. Oysa insanlığı faize mahkum bırakan küresel sisteme itiraz etmek yerilecek değil takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim.

Katılım bankacılığının yüzde 8,1'de kalmasını yeterli bulmuyoruz

Tüm teşviklere rağmen ülkemizde katılım bankacılığının ülkemizde yüzde 8,1 oranında kalmasını yeterli bulmuyoruz. Türkiye Varlık Fonu tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık sukuk ihracı kıymetli olsa da önümüzde ciddi mesafe var. Halkbank'ın katılım finans sektöründe hizmet verecek olmasını memnuniyetle karşılıyor aldıkları bu stratejik karardan ötürü kendilerini tebrik ediyorum.