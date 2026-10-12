Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon konusundaki güncel durumu ele aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Manisa’daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13’ü taburcu edilmiş, 2’si yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor.

Kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamladık. Bugünkü toplantımızda ülkemizin gündeminde yer alan konuları görüştük. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Şanlıurfa'da hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. TEKNOFEST'te ödül alan gençlerimizi tebrik ediyorum. 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresine iştirak ettik. Alanından uzman isimlerle orada bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda adımızdan daha fazla söz ettirmek için yoğun çaba sarfediyoruz. 3,5 ton ağırlığındaki ve yüzde 80'in üzerindeki aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor.

2026-2027 Akademik Yılı açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını dilerim.

Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin sınırlarından ibaret edildir. Nerede saklanırsa saklansınlar milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağolsun. Bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin 'rantsal dönüşüm' diyerek feveran etmesinden artık usandık. Kimsenin buna hakkı yoktur. Kendileri villalarda, lüks sitelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaman en çok bunların sesi çıkıyor. Bu umursamazlığa rağmen kentsel dönüşümü hızlandırmakta kararlıyız. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012'den beri 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşümünü yaptık. 5 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü tamamladık. Kampanya süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşümde atılacak adımları ertelemeyin. Güvenli bir yuva için bugünden harekete geçin. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti farketmeksizin tüm belediyelerden aynı çabayı göstermelerini istiyoruz.