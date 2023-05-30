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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB 79. Genel Kurulu'na katılıyor.

 Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız.

- Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisidir.

- Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır.

 

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