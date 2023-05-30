Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB 79. Genel Kurulu'na katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız.
- Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisidir.
- Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır.
Ayrıntılar geliyor...