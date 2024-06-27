Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pahalılığı popülizmle değil, refah artışıyla önleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların sabit ücretle çalışanlarda oluşturduğu yükün farkındayız. Bu sorunu, hiçbir faydası olmayan, hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, Erdoğan, “Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların toplumda, bilhassa sabit ücretle çalışanlarda oluşturduğu yükün farkındayız. Bu sorunu, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan, hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Şimdi artık Parlamento’nun kapanışıyla birlikte inşallah bu yaz mevsimini çok yoğun bir çalışmayla sürdüreceğiz. Milletimizin sandıkta verdiği karnenin ışığında partimizdeki yenilenme sürecini hayata geçireceğiz" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:

■ Cumhur İttifakı’nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan doğruya Cumhur İttifakı’nın birliğine, bütünlüğüne, insicamına yapılmıştır.

■ Önceki gün MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve harekat planımız çerçevesinde başka tasarrufl arda da bulunacağız.

■ Bizim, siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle ‘normalleşme’ çabamız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır.

■ İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz.