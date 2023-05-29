Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlarında güven ve istikrar vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi” şeklindeki açıklamaları Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış olan, kulislerde bir süredir adı geçen Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisini bir kez daha güçlendirdi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki kaynak, Erdoğan'ın bugün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini aktardı.

Seçimler öncesinde Erdoğan, uluslararası yatırımcılar tarafından iyi tanınan Şimşek'in, ülkenin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olması için hükümete dönebileceğini söylediğinde, olası bir ekonomi ekibi değişikliğinin ipuçlarını vermişti.

Konuya yakın olduğu belirtilen iki kaynak, görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.