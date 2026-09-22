Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Ziyaretinin ikinci gününde ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" Etkinliği'nde konuştu. "Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu müstesna dönemin arefesinde düzenlenen bu etkinlik için Amerika Türkiye İş Konseyi'ne ve Amerikan Ticaret Odası’na hassaten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla, münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'la Washington'daki görüşmenin ardından, Temmuz ayında Ankara'yı ziyaret etmesinin köklü müttefiklik ilişkileri pekiştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir soluk kazandırmıştır. Bu ziyaretler vasıtasıyla bir yandan ilişkilerimizin ikinci 100. yılına kapıyı aralarken diğer yandan birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eş güdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak bunu sürdürmekte kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece buluyor. Ancak biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönemde etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi güçlü şoklara karşı dirençli bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan-kazan anlayışıyla en etkili şekilde istifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3 bin 600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibarıyla inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırım miktarı 300 milyar dolara yaklaştı. 2023'te yaşanan deprem felaketinin şehirlerde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Sadece üç yıl gibi bir sürede enkazları kaldırdık, şehirlerimizi sıfırdan tekrar inşa ettik, deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek 455 binden fazla konutu tamamlayıp, depremzedelerimize teslim ettik. Tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor, Türkiye ekonomisi güçlü şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye, kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Şimdi bu güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz"

"Aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında açıklanan yatırım programıyla dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Ülkemizde yatırım yapanlar için Kurumlar Vergisi'ni yüzde 25'ten, yüzde 12,5'e indirdik. İstanbul Finans Merkezi'yle belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları Kurumlar Vergisi'nden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki 'gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin'. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına görevler düşüyor. Sizlerden, Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.

"İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayiinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken, bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla yüzde 120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika'yla iş birliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz, ortak faydamıza olacaktır."

"Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum"

Türkiye-Amerika iş birliğini çok daha ileriye taşımaya yönelik çabalarında, programa katılan kongreden, iş ve akademik çevrelerden, kültür-sanat dünyasından Amerikalı dostlarının katkılarını takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizde bağlarını korurken, diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk-Amerikan toplumu bünyesinden siyaset, iş, bilim, kültür, sanat, spor ve diğer alanlarda temayüz etmiş vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Programda, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.