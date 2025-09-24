Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD’li CEO’lar New York’ta bir araya geldi

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya’nın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanları, ABD’li büyük çok uluslu firmaların 20 CEO’sun katılımı ile düzenlenen toplantıda ağırladı.

New York’taki Türkevi’nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da aralarında bulunduğu bakanlar, Cumhurbaşkanlığı’nın üst düzey yetkilileri ile Sayın Büyükelçi Thomas J. Barrack katıldı.

Amerikan iş dünyasını temsilen Coca-Cola CEO’su James Quincey, Patagonia CEO’su Ryan Gellert, NBA Başkanı Adam Silver, FedEx CEO’su Raj Subramaniam, GE Healthcare International CEO’su Elie Chaillot, Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson ve Novonesis CEO’su Ester Baiget gibi önde gelen isimlerin yanı sıra Goldman Sachs, Amazon, Google ve Mastercard gibi dünyaca bilinen şirketlerden üst düzey yöneticiler toplantıda yer aldı.

Türkiye’de yatırım yapan önde gelen ABD’li firmalar, finans, havacılık, savunma, enerji, teknoloji, sağlık ve lojistik dahil olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek kilit sektörlerdeki ortaklıklarını anlattı ve milyarlarca dolarlık potansiyele sahip yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıkların zeminini oluşturacak adımlar değerlendirildi. Toplantı, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin ulaştığı stratejik düzeyi gösterirken, milyarlarca dolarlık yeni anlaşmalar için de güçlü bir zemin oluşturdu.

Toplantıya ev sahipliği yapan ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, iki ülkenin NATO müttefiki ve uzun vadeli ortaklar olduğuna vurgu yaptı. Ulukaya, Türkiye’nin ABD şirketleri için, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya açılan önemli bir pazar ve tedarik zinciri merkezi olduğunu belirtirken, toplantının ana gündem maddesi, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma ortak hedefi oldu.

Konuşmasında, ABD Ticaret Odası ve ABD-Türkiye İş Konseyi olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın en güçlü savunucusu olduklarını vurgulayan Konsey Başkanı Ulukaya, “Benim için bu toplantılar, iş dünyası arasında güvene dayalı köprüler kurmanın en somut yoludur. Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin, yalnızca anlaşmalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda ortak bir kültürel ve insani bağı da temsil ettiğini gösteriyoruz” dedi.

ABD Ticaret Odası’na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, ABD ve Türkiye ekonomilerinin artan bağlantısına değinerek, “Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Türkiye’ye yatırım yapmak için bundan daha iyi bir zaman yok” dedi.

Toplantının sonunda, her iki tarafın da ticari engelleri azaltma, düzenleyici şeffaflığı artırma ve özel sektör liderliğinde ortak projeler geliştirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Toplantı, ABD Başkanı Donald J. Trump’ın 25 Eylül’de Beyaz Saray’da Türk mevkidaşını ağırlaması öncesinde gerçekleşti. Bu toplantıda, havacılık, enerji ve savunma alanlarında önemli anlaşmaların yapılması bekleniyor. ABD Ticaret Odası’na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi ise, iki ülke hükümetlerine, pazarları açmak, vergi rejimlerini ve düzenleyici uygulamaları uyumlu hale getirmek için kapsamlı politika reformlarını hızlandıracak ikili bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmak üzere bu andan faydalanmaları çağrısında bulundu.

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, 22 Eylül Pazartesi günü Türk Amerikan Ulusal Yürütme Kurulu (Turkish American National Steering Committee- TASC) tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Gala Yemeği kapsamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyeti ile bir araya gelmiş ve etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından plaket ile taltif edilmişti.