Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yastık altı tasarruflar için çağrı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde yaptığı açıklamalardan önemli satırbaşları:

Türkiye köprü rolu oynuyor

* Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi önemlidir. Türkiye, finansal piyasalar arasında köprü rolü oynuyor. İstanbul ise finans alanında büyük potansiyele sahip. Geçen sene hizmete açtığımız İstanbul Finans Merkezi bu çabalarımızın sembolü oldu. İstanbul’un İslami finans alanında büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da tasdik ediyor. Global ölçekte İslam ekonomisine yönelik hizmet ve ürün pazarlarının keşfedilmesine zirvenin yardımcı olacağı kanaatindeyim.

Kaos, dünyanın rengi haline geldi

* Son yıllarda dünyamız köklü bir sürecin içinden geçiyor. Şunu çok net görebiliyoruz. Uluslararası sistemde denge kayboldu. Kaos, dünyanın rengi haline geldi. Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn etmesi gerektiğini söylüyoruz.

Mazlumu koruyacak bir mekanizma yok

* İsrail’in yaklaşık 8 aydır dünyanın gözü önünde işlediği katliamlar mevcut kurumlara olan güveni sarsmıştır. BMGK başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef ülkelerin çarpık yönetimi bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dünyada zulmün önüne geçecek bir mekanizma yoktur. Yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf çiziyor. Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Türkiye olarak uzun süredir bu duruma dikkat çekiyoruz. Rusya- Ukrayna savaşı ve Gazze soykırımıyla birlikte artık bu kaçınılmaz olmuştur.

* Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Küresel sistemin elitleri bu tabloyu görmezden geliyor.

Servet ve gelir adaletsizliği tarihin en yüksek seviyesinde

* Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet ve gelir adaletsizliği tarihin en yüksek seviyesinde. Dünyada yüzde 1'lik kesim küresel servetin yarısına sahip. Paradan para kazandıran bu sistemin dertlere deva olmayacağını, adalet getiremeyeceğini artık hepimiz kabul etmeliyiz.

Yastık altı altının ekonomiye katkısı yok

* İslam iktisadı ekonomik büyüme ve kalkınmanın yanı sıra adalet, ahlak, sürdürülebilirlik, sosyal refahı ve çevreyi de gözetmektedir. Bu iktisadın mütemmim cüzü ise İslami finans, Türkiye'deki ismi ile katılım finanstır. Katılım finansın ülkemizdeki öncüsü 1984 yılında kurulan Albaraka Türk'tür.

* Biz yastık altı denilen sistem dışı tasarruf kültürüne sahibiz. Bizim insanımız zor günlerinde gelirinin bir kısmını biriktirir, tasarruf eder. Bunu da altın ve maalesef dövizle yapar. Yastık altında altın ve dövizin ekonomiye aktif katkısı olmadığını hepimiz biliyoruz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik. Çağrıda bulunduk ama bunda tam anlamıyla muvaffak olamadık. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasında kurumlarımız ikna edici ürünler geliştiremedi. Katılım finansa yönelik önyargılar kırılmadı.

Katılım finansın kısa vadede bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz

* Ülkemizde katılım finans ekseriyetle dini hassasiyetlere göre tasarrufların değerlendirilmesi olarak görülüyor. Türkiye ekonomisinin potansiyeli ve ihtiyaçları açısından bunun yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Katılım finans, finansal bağımsızlık noktasında büyük imkanlar sunuyor. Bundan azami istifade etmemiz önemli. Katılım finansın kısa vadede bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz.

Türkiye'ye güvenen kimse pişman olmadı

* İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı ve yeni katılım finansların katılımı ile mesafe kat ettik. Katılım finansın gelişimine verdiğimiz önemi gösterdik. Finans ofisimiz tarafından hazırlanan katılım finans strateji belgesini de yayınladık. OVP ve Kalkınma Planı'nda önemli hedefler koyduk. Eylem maddelerimizle geniş alanda çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah katılım finans kanunuyla taçlandırmak arzusundayız.

* Son 21 yılda Türk ekonomisine başarılar yaşatmış bir hükümet olarak katılım finansı hak ettiği yerlere getireceğiz. İstanbul'u küresel finans ve katılım finans merkezlerinden biri haline getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı. Kazandırarak kazanmayı amaçlayan hiçbir müteşebbis sonradan nedamet duymadı. Bundan sonra da kazan-kazan temeliyle iş birliklerimizi ilerleteceğiz. Tüm kurumlarımızın sizlere gereken kolaylığı ve yardımı yapmaya hazır olduğunu söylemek istiyorum.