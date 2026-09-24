Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li şirketlere 5 önemli mesaj

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Toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, dezenflasyon programına bağlılığın sürdürüleceğini, para politikası ve mali disiplin konusunda kararlı tutumdan taviz verilmeyeceğini vurguladı.

ABD’li şirketlerin Türkiye’ye ilgisi arttı

New York’taki temaslar kapsamında Türk bakanlar ve iş dünyası temsilcileri, farklı organizasyonlarda ABD’li şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Programların son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda, Türkiye’de yatırımı bulunan farklı sektörlerden çok sayıda şirketin temsilcisi yer aldı. Şirket yöneticileri beklenti ve taleplerini Erdoğan ile ilgili bakanlara doğrudan aktarma fırsatı buldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin, toplantıların ardından yaptıkları değerlendirmelerde ABD’li şirketlerin Türkiye’ye ilgisinin önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Özyeğin, Türkiye ile iş yapan veya Türkiye’de yatırım planlayan büyük şirketlerin toplantılara yüksek ilgi gösterdiğini belirterek, kabinenin iş dünyasına yönelik yaklaşımının da olumlu karşılandığını söyledi.

Erdoğan’dan ekonomi programına güvence

DEİK Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının açılışında ekonomi programına ilişkin verdiği mesajın yatırımcılar açısından önemli olduğunu belirtti.

Olpak, Erdoğan’ın dezenflasyon sürecine bağlılığın sürdürüleceğini ve para politikası ile maliye politikasında kararlı şekilde ilerlenmeye devam edileceğini söylediğini aktardı.

Bu mesajın, ekonomi programına verilen desteğin teyidi ve yatırımcı açısından öngörülebilirliğin güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığı ifade edildi.

Dünyada 5 ana değişim yaşanıyor

Olpak’ın aktardığına göre Erdoğan, küresel ekonomide ve jeopolitik dengelerde yaşanan dönüşüm kapsamında 5 temel başlığa dikkat çekti.

1. Tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor:

Şirketlerin artık yalnızca en düşük maliyeti değil, güvenilir ve dayanıklı tedarik zincirlerini de dikkate aldığı belirtildi.

2. Enerji yolları değişiyor:

Küresel gelişmelerin enerji güzergahlarında yeni yapılanmaları beraberinde getirdiği vurgulandı.

3. Ticaret koridorları yeniden şekilleniyor:

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projelerin küresel ticaret açısından önem kazandığı ifade edildi.

4. Bölgede yeni bir imar dönemi başlıyor:

Limanlardan enerji santrallerine, altyapı yatırımlarından diğer büyük projelere kadar bölgede kapsamlı bir yenilenme sürecinin yaşanacağı belirtildi.

5. Savunma ve ileri teknolojide dönüşüm hızlanıyor:

Savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki değişimin yeni yatırım ve işbirliği imkanları oluşturacağı mesajı verildi.

Yatırımcıların odağında dayanıklılık var

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, uluslararası yatırımcıların küresel gelişmeler karşısında dayanıklılık konusuna daha fazla önem verdiğini söyledi.

Özyeğin, Türkiye’nin istikrarlı ekonomi politikalarını sürdürmesi, diplomasi ve barış odaklı yaklaşımını öne çıkarmasının yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirildiğini aktardı.

Enflasyonun halen gündemdeki önemli başlıklardan biri olduğunu belirten Özyeğin, buna karşın Türkiye’nin mevcut ekonomi politikası yaklaşımının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Boeing’den 150 uçaklık anlaşma

Toplantıda şirketlerin Türkiye'deki yatırımları ve yeni işbirliği planları da gündeme geldi.

Boeing ile Türk Hava Yolları arasında ilk etapta 100, ardından 50 olmak üzere toplam 150 yeni dar gövdeli uçak için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Netflix’in Türkiye’de 10 milyar liralık yeni yatırım açıklaması da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Kanadalı ARC ile küçük nükleer reaktörler konusunda doğrudan müzakere sürecinin başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Dijital hizmetler vergisi de gündemde

Şirketlerin gündeme getirdiği konular arasında dijital hizmetler vergisi de yer aldı.

Verginin aşağı çekilmesi talebinin iletildiği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü belirttiği aktarıldı.

Verginin yüzde 2,5 seviyesine çekilmesinin değerlendirildiği, daha düşük bir oran için ise Meclis düzenlemesi gerektiğinin ifade edildiği belirtildi.

Ford’dan "Made in Europe" talebi

Ford’un da toplantıda "Made in Europe" uygulaması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediği aktarıldı.

Şirketin, Türkiye açısından yapılabilecek adımlar konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduğu ve siyasi desteğin bu süreçte belirleyici olabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

FedEx’in ise başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye’deki operasyon merkezi yatırımları konusunda olumlu değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

ABD’li şirketlerden yeni yatırım mesajları

JPMorgan’ın Türkiye’de başta ödeme sistemleri olmak üzere yatırımlarını büyütme konusunda kararlılık ifade ettiği aktarıldı.

GE Aerospace’in Türk savunma sanayisiyle mevcut ilişkilerini sürdürme ve işbirliklerini geliştirme iradesini dile getirdiği belirtildi.

RTX’in de Türkiye’deki faaliyetlerini genişletme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Amerikan Eximbank’ın ise kullanılmamış 115 milyar dolarlık kaynağının bulunduğu ve Türk ile ABD’li şirketlerin üçüncü ülkelerdeki projelere ortak olarak katılmasına yönelik işbirliği imkanlarının değerlendirildiği ifade edildi.

Merck’ün de Türkiye ilaç pazarında daha fazla Ar-Ge çalışması yürütmeye yönelik istekli olduğu kaydedildi.

Kritik mineraller için yeni işbirliği

Toplantıların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in doğrudan sermaye yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde de çeşitli yatırım başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Excalibur’un, özellikle kritik mineraller başta olmak üzere Türkiye ile işbirliği imkanları üzerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Şimşek’ten seçim ekonomisi mesajı

Yatırımcı toplantılarında Mehmet Şimşek’in Türkiye’de seçim ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunduğu aktarıldı.

Şimşek’in, konut projeleri ve yapısal kırılganlıkların azaltılmasına yönelik adımlar dikkate alındığında, Türkiye’de seçim ekonomisi kapsamında atılabilecek çok fazla adım kalmadığını söylediği öğrenildi.

"Güven rekabeti" vurgusu

DEİK Başkanı Nail Olpak ise uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye bakışında güven ve öngörülebilirliğin önemine dikkat çekti.

Olpak, iş dünyasında rekabetin yanı sıra devletler ve şirketler açısından "güven rekabetinin" de yeni dönemin önemli kavramlarından biri haline geldiğini belirtti.

Güvenin kısa sürede oluşturulabilen bir unsur olmadığını ifade eden Olpak, doğru şekilde tesis edildiğinde uzun soluklu işbirliklerinin önünü açabileceğini söyledi.

Olpak ayrıca öngörülebilirliğin ve kazanılmış hakların korunmasının yatırımcı açısından önem taşıdığını belirterek, Türkiye’de tahkim mekanizmasının nasıl geliştirilebileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hukukun geriye yürütülmemesi gerektiğini vurgulayan Olpak, Cumhurbaşkanının uluslararası yatırımcılar açısından konumunun da düzenlemelerle daha açık şekilde tanımlanarak sisteme dahil edilmesi gerektiğini söyledi.