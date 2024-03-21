Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli promosyonlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitingte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında emekli promosyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi üç kat büyüttük"

Her alanda tarihi değiştirecek işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabbimiz'de bereketini verdi. 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kar daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkartmaktır. Bunu yapacak birikime, dirayete ve azme sahibiz. Hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor. Hayat dikensiz bir gül bahçesi değildir. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacak”

“CHP'li yöneticiler tarafından sürekli ayrımcılığa ırkçılığa maruz kalmayı sindiremiyorlar” diyen Erdoğan, “Belediyelerini yönettikleri şehirleri bekleyen en büyük riskin deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar. Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor.” ifadelerini kullandı.