Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni vergi düzenlemelerinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda alınan yeni kararları ve yapılacak vergi indirimlerini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni programın detayları belli olmaya başladı. Yeni vergi düzenlemeleri içeren kararlar 6 başlıkta toplanıyor. İşte detaylar...

1- İstanbul Finans Merkezi ile ilgili yeni düzenlemeler

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajları genişletiliyor.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından (Transit Ticaret) veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazanca uygulanmakta olan %50 indirim oranı, %100’e çıkarılıyor. Böylece bahse konu faaliyetlerden elde edilen kazançtan artık kurumlar vergisi alınmayacak.

Yapılacak diğer bir düzenleme ile de, İstanbul Finans Merkezi dışında da transit ticaret faaliyetlerinde bulunanların bu kazançlarının %95’inin kurumlar vergisi matrahından indirilmesi öngörülüyor. Yani, transit ticaret faaliyetinden elde edilen kazancın %95’i kurumlar vergisinden indirilecek, kalan %5’i kurumlar vergisine tabi olacak. Bu şekilde, söz konusu teşvik ilk defa İstanbul Finans Merkezi dışına da uygulanacak, yerli firmalarımızın yurt dışında transit ticaret yoluyla mal alıp satmaları da teşvik edilmiş olacak.

2- Küresel şirketlere vergi kolaylığı sağlanacak

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezleri ağırlıklı olarak Dubai’de bulunuyor. Savaş bu şirketleri oldukça olumsuz etkiledi. Bu şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini İstanbul Finans Merkezine taşımaları için bazı bağışıklıklar tanınması ve teşvik edilmesi gerekiyor. İşte yapılacağı açıklanan yeni düzenlemelerle bu bağışıklıklar kendilerine sağlanıyor.

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik etmek için, bu şirketlerin İstanbul Finans Merkezi içinden yöneterek yapacakları yurt dışı operasyonlardan elde ettikleri kazançların yüzde 100’ü, bunun dışındakilerin ise yüzde 95’i 20 yıl boyunca kurumlar vergisine esas kurum kazancından indirilebilecek. Keza buralarda çalışan nitelikli çalışanlara belli şartlarla ücret istisnası getirilecek.

3- İmalatçı-ihracatçı ile ihracatçılara kurumlar vergisi oranı indiriliyor

Kurumlar vergisi oranı; imalatçı - ihracatçılara % 9’a, sadece ihracatçılara ise % 14’e indiriliyor. Bu oran mevcut durumda 5 puan indirimle % 20 olarak uygulanıyordu.

4- Yurt dışında yaşayan kişilerden Türkiye'ye gelenlere vergi muafiyeti sağlanıyor

Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda ülkemizde vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkemize gelmeleri halinde, yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançlarından Türkiye’de 20 yıl boyunca vergi alınmayacak. Ancak, bunun istisna mı, muafiyet mi yoksa vergi indirimi şeklinde mi olacağı tam olarak net değil. Bunlar sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilecekler.

Ayrıca, Türkiye’de bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisi %1 olarak uygulanacak. Normalde bu oran yüzde 1-10 arasında değişiyor.

5- Yurt dışı hizmet ihracatında indirim oranı değişiyior

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, yazılım ve tasarım vb. faaliyetlerden elde ettikleri kazanca uygulanmakta olan %80 indirim oranı, %100’e çıkarılıyor. Yani, bu gelir ve kazançlardan vergi alınmayacak.

6-Yurt dışı varlık barışı geliyor

Yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi daha geliyor. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde düşük bir vergiyle (%2-3) Türkiye’ye getirilmesi öngörülüyor. Bu şekilde belirtilen varlıkları Türkiye’ye getirenlere, bildirilen veya beyan edilen varlıklarla sınırlı olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bunun kambiyo, gümrük ve bankacılık mevzuatı yönlerinden de desteklenmesi gerekiyor.

Torba Yasa Teklifi’nin TBMM’ye verilmesi ve yasalaşma sürecinde daha pek çok sürpriz düzenlemenin eklenmesi bekleniyor.