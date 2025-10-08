Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Halkbank hisselerinde sert yükseliş

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank için "problem bitmiştir" sözlerini söylemesinin ardından bankanın hisseleri borsada sert yükseldi. Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri yüzde 8,28 prim yaparak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD ziyaretinde Halkbank konusunu gündeme getirdiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda verdiği mesajı paylaştı.

"Önemli bir siyasi irade beyanı"

Erdoğan, Trump'ın kendisine, "Halkbank'ın problemi bizim için bitmiştir" dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri "önemli bir siyasi irade beyanı" olarak değerlendirirken "Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir" ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yükselişe geçti.

Banka hisseleri yüzde 8,28 değer kazanarak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.

