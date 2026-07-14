Cumhurbaşkanı kararıyla dev kadro hamlesi: 859 yeni pozisyon oluşturuldu

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının personel yapısında kapsamlı değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/176 sayılı kararla, çeşitli kurumlarda kadro ve sözleşmeli personel pozisyonları yeniden düzenlendi.

Karar doğrultusunda ekli birinci listede yer alan bazı kadrolar iptal edilerek yerlerine yeni kadrolar ihdas edildi. İkinci listede bulunan bazı sözleşmeli personel pozisyonları da kaldırılırken kurumlara yeni pozisyonlar tahsis edildi.

Düzenleme kapsamında 10 kadro ile 461 sözleşmeli personel pozisyonu iptal edilirken, bunların yerine 10 kadro ve 849 sözleşmeli personel pozisyonu oluşturuldu. Böylece toplam 859 yeni kadro ve pozisyon ihdas edilmiş oldu.

ÇAYKUR ve TCDD'de yeni kadro düzenlemesi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına birinci dereceden bir fabrika müdürü ile birinci dereceden üç fabrika müdür yardımcısı olmak üzere toplam dört yeni kadro verildi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında ikinci dereceden iki ve üçüncü dereceden üç şube müdürü kadrosu kaldırıldı. Bunların yerine birinci dereceden beş şube müdürü kadrosu oluşturuldu.

TÜRASAŞ ve TMO'da kadro yapısı değişti

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin taşra teşkilatında ikinci dereceden iki şube müdürü, üçüncü dereceden iki şube müdürü ve birinci dereceden bir sivil savunma uzmanı olmak üzere beş kadro iptal edildi. Kurum bünyesinde birinci dereceden bir bölge müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında altı eksper pozisyonu kaldırıldı. Yerlerine üç teknik uzman ve altı mühendis olmak üzere toplam dokuz yeni pozisyon oluşturuldu.

TEDAŞ'ta büyük kadro revizyonu

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 17 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 40 tekniker, bir sosyolog, bir psikolog ve bir diyetisyen olmak üzere toplam 60 pozisyon iptal edildi. Kurum merkezine 15 başmühendis pozisyonu ihdas edildi.

TEDAŞ'ın taşra teşkilatında ise dört raportör, 12 memur, 15 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 81 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 başteknisyen, 19 teknisyen, beş uzman tabip, dört tabip ve beş sosyolog olmak üzere toplam 155 pozisyon kaldırıldı. Bu pozisyonların yerine 10 teknik öğretmen, 25 başmühendis ve 15 mühendis olmak üzere toplam 50 yeni pozisyon oluşturuldu.

EÜAŞ'ta kadro yapısı değişti

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında beş kimyager, beş fizikçi ve beş biyolog olmak üzere toplam 15 pozisyon iptal edildi. Kuruma 40 başmühendis pozisyonu ihdas edildi.

Taşra teşkilatında ise üç ambar memuru, bir satın alma memuru, iki dava takip memuru, 20 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, beş koruma ve güvenlik görevlisi ile beş hizmetli olmak üzere toplam 36 pozisyon kaldırıldı. Bunların yerine 25 mühendis pozisyonu oluşturuldu.

ÇAYKUR'da uzman ve memur kadroları kaldırıldı

ÇAYKUR'un merkez teşkilatındaki bir uzman pozisyonu iptal edildi. Taşra teşkilatında ise bir uzman ve iki memur olmak üzere toplam üç pozisyon kaldırıldı. Bu pozisyonların yerine yeni sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edilmedi.

TCDD taşımacılık'a 700 revisör pozisyonu

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 10 repartitör pozisyonu kaldırılarak yerlerine 10 memur pozisyonu oluşturuldu.

Karardaki en kapsamlı düzenleme ise kurumun taşra teşkilatında yapıldı. Taşra teşkilatındaki 150 gişe memuru ve 20 repartitör olmak üzere toplam 170 pozisyon iptal edildi. Yerlerine 700 revisör pozisyonu ihdas edildi.

Şoför ve güvenlik görevlisi pozisyonları iptal edildi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin taşra teşkilatında üç şoför ve iki koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam beş pozisyon iptal edildi. Bu pozisyonların yerine yeni personel kadrosu oluşturulmadı.

Karar, 13 Temmuz 2026 tarihinde alınırken, 14 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.