Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 yılında finansal şartlar daha olumlu seyredecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nın açılışında kritik açıklamalarda bulundu.

2026 yılına ilişkin ekonomik değerlendirmelerini paylaşan Yılmaz, reel sektörün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların bilincinde olduklarını belirterek, bu sorunları hafifletmeye yönelik somut ve çözüm odaklı politikaların hayata geçirildiğini ifade etti. Ekonomide istikrarı güçlendirmeyi ve yatırım ortamını daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geçen yıl kamuoyuna duyurulan Eylem Planı'nın 39 maddeden oluştuğunu hatırlatan Yılmaz, "Bu eylemlerden 4 tanesi süreklilik arz etmektedir. Şubat ayı itibarıyla 9 eylemi tamamladık, tamamlanan eylemlerde beraber 26 eylemde yüzde ellinin üzerinde bir tamamlanma oranına eriştik" bilgisini paylaştı.

Doğrudan yatırımlar

Türkiye’nin 2025 yılında yüzde 12,2’lik artışla doğrudan yatırımlarda pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, "Ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 13,1 milyar dolara ulaşarak yatırım ortamımıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Sektörel dağılıma baktığımızda; e-ticaret yatırımlarının etkisiyle toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 32’lik payla ilk sırada yer alırken, imalat sektörü yüzde 31’lik payla ikinci sırada, bilgi ve iletişim sektörü ise yüzde 14’lük payla üçüncü sırada yer aldı" dedi.

Yılmaz, yatırımların üretim altyapısı, ticaret hacmi ve teknoloji kapasitesi odaklı alanlarda yoğunlaştığını aktardı.

"Enflasyonu düşürme konusunda çalışmalarımız devam etmektedir"

Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığına değinen Yılmaz, finansal istikrarı güçlendirerek reel sektörü daha sağlam bir zemine kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, "Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmalarımız devam etmektedir" diyerek sürdürülebilir büyüme için teknolojik seviyeyi yükseltmenin ve verimliliği artırmanın temel şart olduğunu kaydetti.

Reel sektörün finansmana erişimi

2026 yılında genel finansal şartların daha olumlu seyretmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz, finansman sıkıntılarına yönelik şunları söyledi:

“Reel sektörümüzün özellikle finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve bu alanda emek yoğun sektörleri ve KOBİ’leri önceleyerek, gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.”