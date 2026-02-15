Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'nın sonunda enflasyon yüzde 20'nin altına düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılına ilişkin ekonomik beklenteleri değerlendirdi. Yılmaz, 2026’da finansal görünümün daha olumlu olacağını belirterek enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğini ve faiz tarafındaki mevcut yönelimin devam edeceğini ifade etti.

Özel okul ücretlerinin manşet enflasyonu yukarı çektiğini dile getiren Yılmaz, bu alanda yeni bir düzenleme yapıldığını ve aşırı fiyat artışlarının önüne geçileceğini söyledi. Kanal 7 ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, mevcut göstergeleri değerlendirdiklerinde 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, "2026'da finansal perspektif çok daha olumlu, enflasyon düşmeye devam edecek, faizde eğilim devam edecek. İstikametten bahsediyorum. Biz bunu sadece beklemiyoruz, bir taraftan da seçici dediğimiz politikalarla hassas gördüğümüz sektörleri destekliyoruz. İhracatçılar, genel faiz oranına göre oldukça düşük kredi kullanıyorlar. Diğer taraftan hassas dediğimiz sektörler var. Enflasyon ile mücadelemizden en çok etkilenen sektörler bunlar. Sanayimize baktığınız zaman giderek orta yüksek, yüksek teknolojilerde ihracatın arttığını görüyoruz. Sıkıntı yaşayan sektörler de bizim için önemli. Bu tekstil sektörü, gözden çıkarmadık kesinlikle. Tam aksine bu sektörlerimizi daha ileriye taşıyalım diyoruz. Bu noktada da ne yaptık, geçen sene KOBİ'lerimize korudukları istihdam için destek vermiştik. Tekstil, deri, mobilya gibi sektörlere koruduğu işçi başına destek veriyoruz. 100 çalışanını koruduysa çalışan kişi başına 3500 TL destek sunuyoruz. Çiftçilerle biz kredi faizinin yüzde 70'ini biz sağlıyoruz. Bizim selektif desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Özel okullar manşet enflasyonumuzu yukarı çekiyor"

"Tarım sektörü geçtiğimiz sene hem don hem kuraklık yaşadı, bu da büyümemizi geri çekti. Elektrik üretimimiz etkiledi, barajlarda yeterince su olmayınca. Gıda fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu sene normal bir yıl yaşarsak tarımda, ilk 2 ay çok iyi. Bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Normal bir yıl yaşarsak hem büyüme üzerinde hem de gıda fiyatlarında olumlu bir etki olacak. Kira çok önemli konu. Sosyal konut kampanyamızla destekliyoruz. Kirada artık sert ataklar olmayacak. Tam aksine daha aşağıya doğru bir gidişat göreceğiz. Özel okullar manşet enflasyonumuzu yukarı çekiyor. Burada da bir düzenleme yaptık, artık aşırı artışlar olmayacak. Bu etkilere baktığımızda ben 2026'nın sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon bekliyorum."

Terörsüz Türkiye: Partilerin raporları çıktı, şimdi o raporlardan bir de ortak rapor çıkarılacak

"Türkiye'de epey süredir bir süreç başlamış durumda. Sayın Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları, örgütün kurucunun örgütü feshedin çağrısı çok önemli aşamalardı. Meclis'te bir komisyon var, geniş tabanlı bir komisyon. Çok da örnek bir çalışma yaptılar. Her konuda bunu yapamıyoruz. Partiler bir araya geldiler ve süreci belli bir aşamaya getirdiler. Partilerin raporları çıktı, şimdi o raporlardan bir de ortak rapor çıkarılacak. Bu ortak rapora göre adımlar atılacak. Örgütün kendisini feshettiğini teyit edilmesi önemli. Meclis'in yasalarla bu terörsüz Türkiye'yi gerçekliğe dönüştürmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor, DEM Parti heyetiyle de görüşme gerçekleştirdi."

"Suriye'nin egemenliği çok kıymetli"

"Suriye'deki istikrarın oturmasıyla, Suriye'de bütün unsurların oturmasıyla, Türkiye'de daha olumlu bir atmosfer oluşacaktır. Türkiye'deki süreç açısından da olumlu bir gelişme. Suriye'nin egemenliği çok kıymetli, bir tane devlet olması, bir tane ordu olması. Bu yönde gelişmeler olduğunu görüyoruz. Sahada büyük çatışmalar olmadan bunun gerçekleşmesi önemli. Suriye halkı çok çekti, iç savaş yaşadı, yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Artık yeter! Suriye halkı refahı hak ediyor. Suriye'nin istikrarı sadece Suriyelileri değil tüm bölgeyi etkileyecek, Türkiye de dahil olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti olarak oradaki kardeşlerimize eşit yakınlıktayız. Daha güçlü bir gelecek inşa etmeleri bizim tek amacımız."