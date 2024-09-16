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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EBRD yöneticileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileriyle yaptığı görüşmede, Türkiye ekonomisi, Orta Vadeli Program hedefleri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtirken, EBRD'nin Türkiye'ye sağladığı 20 milyar Euro'yu aşan finansman desteğini vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EBRD yöneticileriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EBRD yöneticileri ile Türkiye ekonomisi, yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler ve ilerlemeler, Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"İşbirliğimizin ve önceliklerimizin uyumlu olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "EBRD, ülkemiz için şu ana kadar sağladığı 20 milyar Euro'dan fazla finansman ile her zaman değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur. Bunun yanı sıra işbirliğimizin ve önceliklerimizin uyumlu olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunan EBRD ile aramızdaki güçlü işbirliğinin; yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektörlere yönelik yatırımlar ile kadınlar ve gençlere yönelik projelerin finansmanı alanlarında da artarak devam etmesini bekliyoruz. EBRD heyetine değerli katkıları ve ziyaretleri için teşekkür ederiz." dedi.

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