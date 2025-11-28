ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye bazı virajları yeterince hızlı dönemiyor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2026 yılında yüzde 20’nin biraz altında olmasının beklendiğini kaydetti.

Dünya büyümesinin tarihsel ortalamaların altında kaldığını dile getiren Yılmaz, Türkiye’nin uyguladığı dezenflasyon programına rağmen büyüme yönünden dünyadan pozitif ayrıştığının altını çizdi.

Türkiye’nin yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler listesinde kalıcı olabilmesi için kurumların değiştirilip reform yapmaya ihtiyacı olduğunu anlatan Yılmaz, 90 milyar dolarlık deprem harcamasına rağmen bütçe disiplininde bozulma olmadığına vurgu yaptı.

Geçen yıl yüzde 75’e kadar yükselen enflasyonun bu yılı yüzde 30’un biraz üzerinde tamamlamasının beklendiğini kaydeden Yılmaz, önümüzdeki yıl ise yüzde 20’nin altında kalmasının öngörüldüğünü söyledi. Yılmaz, enflasyon oranları düştükçe firmaların finansman maliyetinin de gerileyeceğini bildirdi.

Türkiye’nin ithalat değil yatırımla büyümek zorunda olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz bu doğrultuda bir değişim yaşandığını anlattı. Emek yoğun olanlar dahil tüm sektörlerin taleplerini karşılıksız bırakmadıklarını dile getiren Yılmaz, “Programın yan etkileri olabilir ancak enflasyon düşmeye başladı. enflasyon düşsün ki özel sektör ününü görebilsin” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Ankara artık dünya liginde

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara’nın teknoloji üretimindeki performansıyla artık dünya liginde bulunduğunu belirtirken, 190’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıldığını anlattı. Mesleki eğitimde de ASO Teknik Kolejiyle Ankara’nın farkının ortaya çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “ASO kolejine çok talep var. Hatta bir çok kişi arayıp öğrencisini okula aldırmak için benden torpil istiyor” dedi.

Aynı zamanda TOBB yönetim Kurulu Üyesi olan ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın 8 bin kadın girişimciden sorumlu olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin zenginleşebilmesi için kadın girişimciye ihtiyaç bulunduğunu aktardı.

Ardıç: Türkiye bazı virajları yeterince hızlı dönemiyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO’nun yolculuğunun Ankara ve Türkiye’yi büyütmek amacıyla 1963’te Ulus’ta bir iş hanının küçük dairesinde başladığını bildirdi.

Bugün 15 OSB, 162 Ar-Ge, 39 tasarım merkezine sahip olan Ankara’nın ülkenin en güçlü üretim ekosistemlerinden birisi olduğunu söyleyen Ardıç, ASO’nun 40 meslek grubunda 10 bini aşkın üye firmasıyla büyüme ve kalkınma sürecine katkı sağladığını aktardı.

Ardıç, yıllık 15 milyar doları aşan ihracatın yüzde 90’ından fazlasının sanayi ürünlerinden oluştuğunu dile getirirken, yüzde 13.3’lk yüksek teknoloji payıyla sanayi şehirleri arasında açık ara lider olduklarının altını çizdi.

Dünya ekosisteminde yeni bir rekabet dili yazıldığını söyleyen Ardıç, verimlilik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yenilikçilik ve nitelikli iş gücü yarışında Türkiye’nin bazı virajları yeterince hızlı dönemediğini belirtti.

“Yapısal bir rekabet sorunu var”

Dünya Rekabet Edebilirlik Endeksi’nde son dört yılda 15 basamak gerileyerek 69 ülke arasında 66. sıraya düşen Türkiye’de yapısal bir rekabet sorunu bulunduğuna değinen Ardıç, bu tablonun sadece kamuya bağlanmasının kolaycılık olacağını, iş dünyasının da özeleştiri yapması gerektiğini anlattı.

Ödül alan firmaların fiyatla değil değerle rekabet etmenin mümkün olduğunu gösterdiğini ifade eden Seyit Ardıç, ASO olarak hedeflerinin yeni yatırımlar yanı sıra yetkin işgücü havuzunu da aynı hızla büyütmek olduğunu vurguladı.

Fikri mülkiyet alanındaki göstergelerin umut verici tablo sunduğunu ifade eden Ardıç Türkiye’nin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün 2025 raporuna göre yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasında bulunduğunu, bu kategoride başvurularda ise 10’uncu ülke olduğunu belirtti.

“Teşvik listesi uzuyor ama rekabetçi ürün sayımız yetersiz”

Bu noktada Ar-Ge harcamaları ve patentlerin ürüne dönüştürülme oranının çok önemli olduğuna işaret eden Seyit Ardıç, “Evet, proje dosyaları çoğalıyor, teşvik listeleri sayfa sayfa uzuyor. Fakat vitrinde, dünyayla yarışan marka ve ürün sayımız hâlâ hak ettiğimiz seviyeye çıkamıyor. Küresel pazarlarda rekabet eden ürün sayımız da arzu edilen seviyeye ulaşamıyor” dedi.

“Dijitalleşmeden verimli olunamaz”

“Türkiye olarak önümüzde net bir tercih var” diyen Ardıç, “Ya düşük marjlı, orta-düşük teknolojili üretime sıkışıp küresel rekabette geriden geleceğiz, ya da Ar-Ge’yi ürünle, markayla, ihracatla buluşturup katma değerimizi adım adım yukarı taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Ardıç, dijitalleşmeden verimli olunamayacağını, yeşil dönüşüm olmadan da rekabetçi kalınamayacağını vurguladı.

28 firmaya ödül

ASO’nun 62’nci Kuruluş Yıldönümü kapsamında İhracat Kg Fiyatını İhracat Satışlarını, İstihdamı, Kadın İstihdamını, Ar-Ge Çalışan Sayısını, Patent Sayısını, Tasarım Sayısını, Kârlılığını en çok artıran şirketlerle, dijital ve yeşil dönüşüm kapasitelerini geliştiren 28 firmaya ödül verildi.

Ödül alan firmalar şunlar:

Tualcom Elektronik A.Ş, Asap Makine Kalıp, Boğazici Savunma Teknolojileri, Turmaks İnşaat, Rec Uluslararası İnşaat, Pomega Enerji Depolama A.Ş, Rokebtan, Kral unlu Mamuller, MAN Türkiye, Mega Endüstri Ltd.Şti, ASELSAN, Optima Mühendislik, FNSS, Mertoğlu Kent Mobilyaları, Fesleğen Toplu Yemek, Arma Ders Aletleri, Türk Traktör, Meka Global A.Ş, Bülbüloğlu Vinç, Teknopar, Nüve A.Ş, İntecro Robotik A.Ş, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş, Mikropor, Serdar Plastik, Prefi Prefabrik, Treysan, Eren Transformatör.