  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeye devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Eylül ayına özgü faktörlerin etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak artış gösterse de, yürüttüğümüz ekonomi programı doğrultusunda enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeye devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından eylül ayı enflasyon verilerini yorumladı.

Yılmaz, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışlarının rol oynadığını belirterek, dezenflasyon sürecinde bu tür geçici duraklamaların yaşanmasının olası olduğunu ifade etti.

"Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeye devam ediyor"

Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir." değerlendirmesini yaptı. Uygulanan ekonomi programının ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklenmediğini belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.

