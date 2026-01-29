Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşsizlik 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye indi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayı istihdam verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, dezenflasyon süreciyle eş zamanlı yürütülen üretimi, istihdamı ve yatırımı desteklemek amacıyla atılan adımlar sayesinde işgücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü belirtti.

"İşsizlik 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye indi"

Aralık ayındaki verilere göre işsizlik oranının yüzde 7,7 olarak açıklandığını ifade eden Yılmaz, istihdam verilerinin, işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye indiğinin altını çizdi. Yılmaz ayrıca, işsizliğin gençlerde geçen senenin aynı ayına göre 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olduğunu sözlerine ekledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde işgücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir. Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 7,7 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32’nci aya taşımıştır. Gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizlik 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olmuştur. Risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM’den çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonomimizin dayanıklılığı artmakta, şoklara karşı direnci yükselmektedir. Programımızda elde ettiğim kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir. Başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz."