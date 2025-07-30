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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranında olumlu seyir devam ediyor

İşsizlik oranı, haziran ayında bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu. İşsiz sayısı ise, 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı, program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranında olumlu seyir devam ediyor
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik rakamları ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı, program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranında olumlu seyir devam ediyor - Resim : 1

İşsizlikte istikrar, program hedeflerini aştı

İşsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 8,6 olduğunu belirten Yılmaz, "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının geçen yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini, kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1 puan azalarak yüzde 11,4'e gerilediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun kontrol altına alındığı, ekonomiye güvenin pekiştiği bu süreçte istihdamımızı artırmaya yönelik çok boyutlu tedbirler almaya, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma anlayışımız doğrultusunda istihdamı sadece nicelik yönüyle ele almayan, istihdamın bölgesel dağılımını, niteliğini ve verimliliğini gözeten bir yaklaşımla iş gücü piyasasındaki dönüşümü şekillendiriyoruz. Uyguladığımız politikalar ile sosyal refahı güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini artırmayı ve toplumsal refahı ileriye taşımayı amaçlıyoruz."

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