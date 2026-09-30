Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işgücü piyasasının ekonominin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin desteğiyle istikrarlı seviyesini koruduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,8 olarak gerçekleştiğini ve işsizliğin tek haneli rakamlardaki seyrini 40'ıncı aya taşıdığını belirtti.

Gençlerde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 13 oldu. Yılmaz, kadınlarda ise işsizlik oranının 1,7 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Gelecek dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi ve daha fazla vatandaşın üretim sürecine katılmasını hedeflediklerini de ifade etti.

Yılmaz, bu çerçevede 2029 yılına kadar ekonomiye 2,1 milyon ilave istihdam kazandırmayı öngördüklerini kaydetti. Bunun için yatırım ve üretim kapasitesini artırmayı, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeyi, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri desteklemeyi ve atıl işgücünü üretime kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Yılmaz, işgücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Ekonomik büyümeyi de vatandaşların yaşam standartlarına yansıyan kalıcı bir refah artışına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan ve büyümenin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine yansıtan kapsamlı kalkınma anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.