Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ABD ile Halk Bankası dahil müzakere süreci işleyecek

Bloomberg News'tan Fırat Kozok X hesabından paylaştığı özel röportajına ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tarifelerin ardından, Türkiye’nin de bu ülkeyle bir müzakere süreci yaşayacağını belirtirken, Halk Bankası konusunun da bu süreçte çözüm hedefiyle ele alınacağını söylediği mesajını paylaştı.

Antalya Diplomasi Forumu sırasında Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, yeni dönem ABD-Türkiye ilişkilerindeki pozitif havanın Halk Bankası davasına nasıl yansıyacağı sorusu üzerine, “Uzun yıllardır bu konuda haklılığımızı dile getiriyoruz. Önceki dönemde de Sayın Trump’la Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları defalarca ele aldılar. Önümüzdeki süreçlerde de ben inanıyorum ki hem liderler düzeyinde hem farklı seviyelerde bu konular konuşulacaktır, tartışılacaktır. Bu sorunların sona ermesi elbette Türkiye-ABD ilişkileri açısından, ekonomik açıdan başka birçok bakımdan faydalı olacaktır diye inanıyorum” diye konuştu.

Trump’ın bu konudaki olumlu kişisel görüşlerini daha önce dile getirdiğini anımsatan Yılmaz, “Bu yeni dönemde de her türlü seviyede bu konular konuşulmaya devam edecektir. Temennimiz, beklentimiz bu konuların bir çözüme kavuşması ve NATO’da iki güçlü müttefik olan, birçok ekonomik, ticari ve başka alanlarda gündemi olan iki ülkenin bu konuları geride bırakıp asıl gündemlerine yoğunlaşmaları her iki ülke için de daha faydalı olacaktır diye inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin ardından Türkiye’nin de etki analizleri yaptığını anlatan Yılmaz, “Yakında yapacağımız Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında bu konuları etraflıca ilgili arkadaşlarımızla değerlendireceğiz” dedi. Yılmaz’ın sözünü ettiği EKK toplantısının bu hafta yapılması planlanıyor.

Türkiye’nin yüzde 10’luk tarife ile ilgili ABD ile bir müzakere süreci yaşayacağını anlatan Yılmaz, “Ama bizim asıl hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi. Önceki Trump yönetiminde iki lider ABD Başkanı Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 100 milyar dolar ticaret hacmi konusunda bir hedef koymuşlardı. Gerek mal, gerek hizmet piyasalarında hem hacmi nasıl arttırırız hem de iki tarafın kazandığı dengeli bir şekilde bu işi nasıl sürdürürüz. Bu konuları da konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.