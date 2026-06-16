Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu dönemde hataların bedeli diğer dönemlere göre daha ağır olur

ANKARA(EKONOMİ)

Kamu kurumlarında, başkan, genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi üst düzey görevlilere, milli güvenlik eğitimi verilecek. MGK Genel Sekreterliğindeki Milli Güvenlik Konferansları 22 hafta sürecek. Burada askeri doktrinler, dış politika, tabii afetler gibi konular ele alınacak. Dünya ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmeler de oturumlarda görüşülecek. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdooğıan’ın yaptığı konferansta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir sunum yaptı. Yılmaz’ın sunumunda, ekonomik gelişmeler, doğum oranları, turizm, tarım, sanayi, savunma, enerji gibi başlıkla yer aldı.

Dünyanın geçiş sürecinde olduğuna değinen Cevdet Yılmaz, bu dönemde yapılan hataların bedelinin diğer dönemlere göre daha ağır olduğunu söyledi. Tam tersi doğru yapanların da diğer dönemlerde başaramadıkları kadar hızlı ilerlediğini bildiren Yılmaz, nüfus artış hızındaki düşüşteki tehlikeleri ve bununla ilgili yapılan çalışmaları aktardı.

Hükümetin ekonomideki önceliklerinden bahseden Cevdet Yılmaz, AB tam üyelik hedefinin stratejik öncelik olduğunu vurgularken, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte orta ve uzun vadede sosyal-ekonomik kalkınma sağlanacağını belirtti.

MGK Genel Sekreteri Vali Okay Memiş ise uluslararası güvenlik ortamını sarsan savaşlar, çatışmalar ve krizlerin; dünyanın, kendisine has ve öngörülmesi zor dinamiklerin hâkim olacağı yeni bir istikrarsızlık dönemine girdiğine işaret ettiğini kaydetti.