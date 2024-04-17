Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'cari açık' değerlendirmesi: Azalışın devamını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari işlemler açığının, 2024 yılının şubat ayında piyasa beklentilerine nazaran daha iyi bir performans göstererek, 3,27 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, 2024 yılı şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına göre 28,3 milyar dolar azalarak 31,8 milyar dolar seviyesine gerilediğini kaydetti.

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 5,8 milyar dolar iyileşme olduğunu, ocak ve şubat aylarındaki toplam azalışın ise geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,8 milyar dolar, 2024 yılı ocak ve şubat ayılarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 14 milyar dolar azalmıştır. Önümüzdeki dönemde ithalattaki azalışla birlikte ihracatı destekleyen politikalarımız sayesinde dış ticaret açığındaki azalışın devam etmesini ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek, yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek, cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."