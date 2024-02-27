Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X'te yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanların yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan çalışmaların ele aldıkalındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca, ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konularını değerlendirme imkanı bulduklarını da ifade etti.