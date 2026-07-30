Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığından bu yana en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜİK’in açıkladığı haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekti. Kararlılıkla uygulanan politikalar ve hayata geçirilen reformlar sayesinde işgücü piyasasının istikrarlı görünümünü koruduğunu belirten Yılmaz, işsizlik oranının iyileşmesini sürdürdüğünü ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşıdığını ifade etti.

Yılmaz, "2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,6 ile aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Gençlerde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan, kadınlarda ise 1,7 puan azalarak sırasıyla yüzde 12,8 ve yüzde 9,8 olarak gerçekleşmiştir. Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkilerinin sürdüğü bu dönemde reel sektörümüzü güçlü finansman imkânlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’nı 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar liralık yeni kredi desteğini devreye aldık. Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun şartlı finansman imkânını toplam 1 trilyon lira seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor, özellikle gençlerin, kadınların ve işgücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.