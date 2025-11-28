  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirken, "şgücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekim ayı işgücü verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yılmaz, "İşgücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir.

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaşmıştır.

Genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin hızlandırıcı ve atıl işgücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ediyoruz.

2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediğimiz ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşerî sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde işgücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekim ayı işsizlik rakamları belli olduEkim ayı işsizlik rakamları belli olduEkonomi

 

Ekonomi
Finike portakalında hasat heyecanı başladı: Coğrafi işaretli ürüne yoğun ilgi
Finike portakalında hasat heyecanı başladı: Coğrafi işaretli ürüne yoğun ilgi
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye bazı virajları yeterince hızlı dönemiyor
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye bazı virajları yeterince hızlı dönemiyor
Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye dayandı
Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye dayandı
QNB Türkiye, 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
QNB Türkiye, 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 9 ayda yüzde 56 arttı
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 9 ayda yüzde 56 arttı
Toprak Mahsülleri Ofisi'nin raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdi
Toprak Mahsülleri Ofisi'nin raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdi