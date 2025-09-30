Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8’in altına düşürmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan ağustos ayı işsizlik verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yılmaz, "Sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz" dedi.

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranı; işgücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleşmiştir. Bununla beraber Ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel işgücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibariyle işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8’in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, işgücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz. "