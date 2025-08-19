Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam kalıcı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının ikinci çeyrekte %8,6'ya düştüğünü açıkladı. Yılmaz, genç ve kadın istihdamında kaydedilen artışın kapsayıcı büyümenin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, istikrarlı politikalar aracılığıyla sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde;

"Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son on çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP’de öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir. Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz.

"İstihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz"

2025’in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; gençlerin işgücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranının 0,4 puan gerilemesi ve genç istihdamının artması sevindirici bir gelişme olmuştur. İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."