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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD yönetimiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD yönetimiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve dernek yönetimi ile bir araya geldi.

Görüşmede iş dünyasının beklentileri, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik öneriler ile güncel ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, “Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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