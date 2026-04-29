Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savaşın ekonomimize etkilerini sınırlamak için tedbirleri hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı mart ayına ilişkin işgücü verilerini değerlendirdiği paylaşımında işsizlik oranının yüzde 8,1 ile tek haneli seyrini 35. aya taşıdığını söyledi.

Yılmaz, bölgesel gerilimlere karşın uygulanan programın etkisiyle işsizliğin istikrarlı seyrini koruduğunu ifade etti. Gençlerde işsizlik oranının bir önceki aya kıyasla 0,5 puan düşerek yüzde 15,3'e, kadınlarda ise 0,8 puan gerileyerek yüzde 10,7'ye gerilediğini bildirdi.

Savaşın ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla turizm, sanayi, ticaret ve finans başta olmak üzere pek çok alanda sektörel ihtiyaçlara yönelik tedbirlerin kurumlarla eşgüdüm içinde hayata geçirildiğini vurgulayan Yılmaz, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yüksek teknolojili yatırımların teşviki, emek yoğun sektörlere verilen destekler ve ihracatçıların finansman imkânlarının genişletilmesine ilişkin politikaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yılmaz, geçen hafta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı" kapsamında atılacak adımların yeni yatırımların önünü açmasını ve istihdamı artırmasını öngördüklerini belirtti. Yürütülen politikalar aracılığıyla işgücü piyasasının daha da güçlendirilerek işsizliğin azaltılmasının ve toplumsal refahın kalıcı biçimde artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.