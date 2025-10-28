Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile görüştü

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile Riyad’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de yer aldı.

