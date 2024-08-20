Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TOBB’u ziyaret etti: OVP ve reel sektörün sorunları ele alındı

ANKARA- EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i TOBB’u ziyaret etti. 7 saat süren toplantıda Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ve reel sektörün yaşadığı sorunlar ele alındı. Görüşmede iş dünyasının enflasyon muhasebesi konusundaki beklentileri de görüşüldü.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda KOBİ’lerin son dönemde karşılaştığı finansmana erişim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına kadar bir çok konuda reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardıklarını belirtti.

"Faydalı, çözüm odaklı bir toplantı oldu"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’i TOBB Yönetim Kurulu olarak Birliğimizde ağırladık. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ve reel sektörün yaşadığı sıkıntılar konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduk. 7 saat süren faydalı, çözüm odaklı bir toplantı oldu. Toplantıda, KOBİ’lerin son dönemde karşılaştığı finansmana erişim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına kadar bir çok konuda reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık. Enflasyonla mücadele sürecinde atılması gereken adımları ve iş dünyamızın enflasyon muhasebesi konusundaki beklentilerini görüştük. İstişareye açık yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”