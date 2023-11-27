Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplumsal kredi notu geliyor

Hüseyin GÖKÇE

Anadolu Yayıncılar Federasyonu yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKM’yi ani bir şekilde bitirme perspektiflerinin kesinlikle olmadığını söyledi. Mekanizmayı aşamalı şekilde kullandıklarını bildiren Yılmaz, bunun daha küçük ölçekli, kamuya risk oluşturmayan şekilde finansal sistem içinde her zaman bir enstrüman olarak düşünülebileceğini bildirdi.

KKM’nin aşağıya doğru inmeye başladığını belirten Yılmaz, bu sürecin belli bir seviyeye kadar devam edeceğini bildirdi. Kamunun yükümlülük üstlenmediği, finansal sistemin kendi içinde kullandığı bir enstrüman olabileceğini kaydeden Cevdet Yılmaz, “Bankacılık sektörü, finans sektörü bunu bir enstrüman olarak kullanmak istiyorsa her zaman kullanabilir. Yani bu sonuçta müdilere, hesap kayıtlarına sunulan bir alternatif. Ama çok ağırlıklı hale geldiği zaman daha çok tartışma oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz”

KKM yanı sıra reel sektörü desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, Mayıs’ta 9.1 trilyon lira olan kredi hacminin 17 Kasım itibarıyla 11.1 trilyon liraya çıktığını, işletmelere kullandırılan net kredi miktarının 500 milyar lira olduğunu söyledi. Bunun 189 milyar lirasının da KOBİ’lere kullandırıldığını söyleyen Yılmaz, bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun da yüzde 18.5 seviyesinde olduğunun altını çizdi.

KKM ihtiyaçtı, görevini ifa etti

Her enstrümanı zamanına, yerine göre değerlendirmek gerektiğini dile getiren Yılmaz, “O gün için bir ihtiyaçtı. Ve görevini ifa etti. Şimdi farklı bir çerçevede devam ediyoruz. Yani o gün yanlıştı diye ben düşünmüyorum doğrusu. Günün ihtiyaçlarına bakmak lazım. O günün şartlarına bakmak lazım. Kur koruma bir mevduat o gün devreye girmemiş olsa kamu, yaşayacağımız kur şokunun getireceği maliyeti düşündüğünüz zaman, buraya ödediğimiz maliyet ondan çok daha düşük” dedi.

“Toplumsal kredi notu geliyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın toplumsal kredi notu adlı bir konu üzerinde çalışma yaptığını söyledi.

Sistemin temelinin, belli alanda kredi veren bankaları düzenlemelerle teşvik edeceklerinin altını çizen Yılmaz, “Batı'da bu tür uygulamalar var. Şöyle diyelim ki teknolojik yatırımlara siz daha fazla kredi verilmesini istiyorsunuz veya sosyal bir takım konulara da sosyal açıdan önemli gördüğünüz bir takım işlere daha fazla kredi sağlanmasını istiyorsunuz. Bankacılık sistemi kanalıyla. Bunu yapan bankaların karşılık oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Büyüme performanslarına daha fazla esneklik sağlayabiliyorsunuz. Yaptığınız düzenlemelerle tabii objektif bir şekilde ölçerek bu çalışmayı Merkez Bankamız, Bankacılar Birliği'yle bankalarla birlikte yürütüyor” değerlendirmesinde bulundu.